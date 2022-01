Alfonso Signorini sbaraglia tutti annunciando l’arrivo di Dayane Mello al “GF Vip” | dai social | arriva la stoccata di Tommaso Zorzi

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Poche ore faè entrato a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip mettendosi in contatto con i concorrenti del reality show. Nessuno era preparato aldel conduttore che ha dato loro una notizia che non si aspettavano proprio: “Non penserete mica di fare la puntata conciati così? – chiosa il presentatore in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

CosettaGiordano : RT @cherotturadicaz: prima ancora della squalifica di Katia, bisognerebbe richiedere la sostituzione di Alfonso Signorini #gfvip #FUORIKATI… - MsegradMaria : RT @dena6978: E anche @fanpage ha demolito Katia Ricciarelli e il #gfvip di Alfonso Signorini. #katiaout #katiafuori - CosettaGiordano : RT @LucaQuasimodo: il #GFvip di Alfonso #Signorini ....basta protestiamo #FUORIKATIA #gfvip6 #fuorisignorini - elica3001 : RT @_comedincanto: Alfonso Signorini ?? come lo commenti questo?! #gfvip #katiafuori #KATIAOUT - peter78150525 : RT @Sophia99275623: @fanpage @EleonoraDAmore A casa Alfonso Signorini. A casa Katia Ricciarelli. #katiafuori -

In attesa della nuova puntata del GF Vip,ha fatto alcune anticipazioni ai fan più appassionati del reality show. Argomenti trattati GF Vip,: 'Stasera entrerò nella Casa' GF Vip,: 'Ecco ...Ormai da giorni, soprattutto sui social, sembra essersi sollevato un unico coro di chi vorrebbe la Ricciarelli fuori dal reality condotto da. Il motivo sarebbe da attribuire ad una ...Cambiamenti su tutti i fronti nella casa del Gf Vip. Stasera 7 gennaio la puntata non ci sarebbe dovuta essere invece Mediaset ha optato per un cambio palinsesto e alle 21.40 Alfonso Signorini tornerà ...In attesa della nuova puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto alcune anticipazioni ai fan più appassionati del reality show.