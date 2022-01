Alfonso Signorini entra nella Casa del Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli dipinta come “martire” – VIDEO

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è pronto adredelVip per fare un discorso ai vipponi. Queste le anticipazioni del conduttore proprio alcuni minuti fa, dopo il daytime “imbellettato” ad arte in favore didelVip Se c’è un dono che la Befana non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ANGELA81570326 : @GrandeFratello sei penoso Alfonso Signorini, dovrebbero sbatterti fuori @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV @GiancarloSchie4 - milfland__ : Alfonso Signorini è così inutile mamma mia - sanghi47 : @girl_juventus Io squalificherei direttamente Alfonso Signorini....cosa ne pensa Mediaset?!??? - micheliandrea3 : RT @Sophia99275623: Lo schifo a cui stiamo assistendo in quella casa ha un nome e cognome:ALFONSO SIGNORINI.L'assenza di professionalità,di… - labluemerle : RT @Sophia99275623: Lo schifo a cui stiamo assistendo in quella casa ha un nome e cognome:ALFONSO SIGNORINI.L'assenza di professionalità,di… -

sembra che sia opposto duramente a un provvedimento nei confronti della soprano per la quale ha sempre avuto un occhio di riguardo. Le frasi di Katia Ricciarelli contro Lulù ...In studio sarà presentecon le opinioniste Adriana Volpe e Laura Freddi. Quest'ultima anche per questa puntata andrà a sostituire Sonia Bruganelli, assente in quanto in vacanza a ...Anticipazioni della prossima puntata del GF Vip in onda questa sera. Katia Ricciarelli verrà squalificata? Scopriamo i provvedimenti in merito.Manuel Bortuzzo è pronta a lasciare il Grande Fratello Vip per motivi di salute, ma prima di abbandonare il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini non dimentica di progettare il ...