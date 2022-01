Alfonsi | ex Tmb Salario sarà polo romano economia circolare

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – Questa mattina l’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina, ha effettuato un sopralluogo presso la struttura Ama di via Salaria insieme al presidente della IV Commissione capitolina Ambiente, Gianmarco Palmieri, al presidente del Municipio III, Paolo Emilio Marchionne e al dg pro tempore di Ama, Maurizio Pucci. Scopo della visita valutare le azioni da intraprendere in vista della bonifica – molto attesa dalla cittadinanza – e delle ipotesi di utilizzo futuro dell’area a ridosso del Tevere che attualmente ospita alcuni servizi Ama e l’impianto Tmb, reso inutilizzabile da un incendio nel 2018. “Stiamo cominciando a ragionare tutti insieme sul percorso che ci dovrà condurre, entro il mandato del sindaco, a realizzare il grande progetto di bonifica e riqualificazione di questo sito, che per anni ha rappresentato un ...

...lo si può dedurre? Le file dei camion Ama carichi di immondizia che aspettano di conferire nel(...e a come era peggiorata' ha commentato questa mattina l'assessora all'Ambiente Sabrinaa ......subito dalla progettazione di due biodigestori anaerobici - ha spiegato l'assessora Sabrina... anche impianti di trattamento intermedio del rifiuto, i cosiddetti(Trattamento meccanico ...Il Campidoglio ha dato la delega ad Ama, la municipalizzata dei rifiuti per presentare le proposte entro il 14 febbraio. Finanziamenti fino a un milione per ogni progetto ...Il bilancio del piano partito il 2 novembre: «Tangibili miglioramenti in città, anche se restano criticità in diverse zone. Roma più pulita, non ancora come merita» ...