Alex Belli, la dedica a Soleil fa infuriare Delia. Ma il post sparisce

La soap opera tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sembrava conclusa, ma così non è: l'attore nei giorni scorsi ha dedicato un post al miele alla sua ex compagna d'avventura, scatenando – com'è comprensibile – le ire della moglie.

Alex Belli, le parole per Soleil e la reazione di Delia

Alex Belli ha scelto Twitter per affidare il suo messaggio indirizzato a Soleil Sorge: un lungo post per sostenere la sua compagna d'avventure, ancora chiusa nella Casa del GF Vip. L'attore avrà notato che l'amica ha vissuto un momento di difficoltà ed è ricorso ai social, sperando che il suo supporto potesse raggiungerla in qualche modo: Sono con Te!!

