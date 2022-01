Al-Khelaifi senza pace | l’intimidazione alla stella del PSG

Leggi su serieanews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladel PSG, Neymar, viene minacciato sui social da Conor McGregor: ecco qual è stato il motivo delTorna a far parlare di sé Conor McGregor, che in Italia ha attirato l’attenzione qualche tempo fa per l’aggressione denunciata da Francesco Facchinetti. Il pugile è noto ormai per i suoi comportamenti non propriamente pacati e, questa volta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.