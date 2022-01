Al cinema il 20 gennaio ‘Takeaway’ con Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli e Paolo Calabresi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Esce in sala il 20 gennaio ‘Takeaway’, lungometraggio di Renzo Carbonera con Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli, con Primo Reggiani e con la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.Prodotto da 39 FILMS e Interzone Pictures in collaborazione con Rai cinema, distribuisce Fandango. Dopo il successo alla Festa di Roma, esce in sala il 20 gennaio, ‘Takeaway’, lungometraggio scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 FILMS e Interzone Pictures, in collaborazione con Rai cinema, in associazione con Laser Digital Film, con il contributo del MIC – Ministero della Cultura, con il sostegno della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022) Esce in sala il 20, lungometraggio di Renzo Carbonera conDe, con Primo Reggiani e con la partecipazione die Anna Ferruzzo.Prodotto da 39 FILMS e Interzone Pictures in collaborazione con Rai, distribuisce Fandango. Dopo il successo alla Festa di Roma, esce in sala il 20, lungometraggio scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 FILMS e Interzone Pictures, in collaborazione con Rai, in associazione con Laser Digital Film, con il contributo del MIC – Ministero della Cultura, con il sostegno della ...

