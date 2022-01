Aggredita in piazza Duomo Milano, si indaga su almeno altri 5 casi (Di venerdì 7 gennaio 2022) commenta Sono almeno 5, ma potrebbero aumentare, i casi di aggressioni sessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno in piazza del Duomo a Milano e su cui la Procura sta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) commenta Sono5, ma potrebbero aumentare, idi aggressioni sessuali ai danni di altrettante ragazze avvenuti nella notte di Capodanno indele su cui la Procura sta ...

Agenzia_Ansa : Una ragazza è stata circondata e aggredita, in pieno centro a Milano, dopo i festeggiamenti di mezzanotte nei press… - 11secon : #CRONACA Modalità simili ai gravi fatti avvenuti nel 2016 a #Colonia, sempre nel corso dei festeggiamenti di inizio… - AnsaLombardia : Aggredita in piazza Duomo Milano, indagini su almeno 5 casi. Violenze sessuali di gruppo come a Colonia, 'fatti gra… - bizcommunityit : Aggredita in piazza Duomo Milano, si indaga su almeno altri 5 casi - News24_it : Aggredita in piazza Duomo Milano, si indaga su almeno altri 5 casi - TGCOM -