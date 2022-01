Addio al Libor Fine delle truffe sui tassi interbancari?

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Arriva al capolinea la complessa riforma che ha mandato in soffitta il. A partire dal 31 dicembre scorso la Ice Benchmark Administration ha cessato infatti la pubblicazione di tutti iin sterline, euro, franco svizzero, yen giapponese e in dollari; questi ultimi continueranno a essere pubblicati fino al 30 giugno 2023 per alcuni contratti al momento impossibili da convertire. Da lunedì 3 gennaio 2022 ci sono indicatori differenti: Sofr per gli Stati Uniti, Sonia per la Gran Bretagna, Saron perla Svizzera, Tonar per il Giappone e Str per l’area euro. Questi indicatori di, che rispettano i principi Iosco (l’organizzazione internazionaleAutorità di controllo dei mercati finanziari), risultano cosi maggiormente rappresentativireali condizioni di ...