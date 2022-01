Addio a Mariano Laurenti | regista della commedia sexy italiana | firmò Quel gran pezzo dell' Ubalda

peppesava : RT @Ragusanews: Addio a Mariano Laurenti, diresse anche Franco e Ciccio - Ragusanews : Addio a Mariano Laurenti, diresse anche Franco e Ciccio - mattinodinapoli : Morto Mariano Laurenti: addio al regista dei musicarelli di Nino D'Angelo - mariano_perini : RT @Marco_dreams: I politici italiani che non esprimono nessun rimpianto per l’addio di Mattarella sono Berlusconi, Salvini e Meloni. Chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mariano

Il Piccolo

E' morto a Gubbio, a 93 anni,Laurenti . Grande artigiano della commedia italiana, diresse tra il 1966 e il 1999 oltre 50 film. Il suo nome rimarrà per sempre legato al filone della commedia sexy con titoli come ' Quel ...È morto ieri a Gubbio all'età di 92 anni il registaLaurenti . Esordì dietro la macchina da presa negli anni '50 affiancando registi come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno. Dopo avere diretto diversi ...È morto ieri a Gubbio all'età di 92 anni il regista Mariano Laurenti. Esordì dietro la macchina da presa negli anni '50 affiancando registi come Mauro Bolognini, ...Il cineasta si è spento a 93 anni. Negli anni 80 fu anche il mentore di Nino D'Angelo, che diresse in alcuni film di grande successo ...