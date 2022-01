Addio a Mariano Laurenti | regista della commedia sexy italiana | firmò “Quel gran pezzo dell’Ubalda”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ morto a Gubbio, a 93 anni,de artigiano, diresse tra il 1966 e il 1999 oltre 50 film. Il suo nome rimarrà per sempre legato al filonecon titoli come “, tutta nuda e tutta calda”, “La liceale nella classe dei ripetenti” e “L’onorevole con l’amante sotto il letto”. Negli anni 80 diresse anche Nino D’Angelo nei suoi primi film, tra cui “Un Jeans e una maglietta”. Nato a Roma il 15 aprile del 1929,aveva esordito come aiutonegli anni 50, affiancando professionisti come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, ...

Roma - Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda è sicuramente il film più noto che ha diretto, e tanto basterebbe a inquadrarlo come il 'regista dei filmetti'. Non ce ne vorràLaurenti, morto oggi a 92 anni, ma di questo si tratta. Nato a Roma il 15 aprile 1929, esordì come aiuto regista negli anni '50 affiancando professionisti come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, ...E' morto a Gubbio, a 93 anni,Laurenti . Grande artigiano della commedia italiana, diresse tra il 1966 e il 1999 oltre 50 film. Il suo nome rimarrà per sempre legato al filone della commedia sexy con titoli come ' Quel ...Tra i sui film più noti "Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda" e "L'onorevole con l'amante sotto il letto" ...È morto ieri a Gubbio all'età di 92 anni il regista Mariano Laurenti. Esordì dietro la macchina da presa negli anni '50 affiancando registi come Mauro Bolognini, ...