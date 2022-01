Acciaierie Italia: esposto a Inps, su 12 lavoratori richiamati da cig in 8 malati (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen, (Adnkronos) - Otto dipendenti su dodici del reparto area di produzione dello stabilimento di Taranto che erano stati richiamati al lavoro dalla Cig il 24 o il 25 dicembre non si sono presentati al lavoro "facendo ricorso alla malattia, documentata da relativa certificazione medica consegnata alla società": "un certificato medico con prognosi certificata di breve entità. Siffatta circostanza, appare al quanto singolare". E' quanto evidenzia Acciaierie d'Italia (Ex Ilva) in un esposto all'Inps di Taranto e all'Ordine dei Medici di Taranto. La società, si legge ancora nell'esposto, "per quanto di competenza ha avviato verifiche e i controlli funzionali all'esercizio delle prerogative datoriali e, se del caso, procederà con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen, (Adnkronos) - Otto dipendenti su dodici del reparto area di produzione dello stabilimento di Taranto che erano statial lavoro dalla Cig il 24 o il 25 dicembre non si sono presentati al lavoro "facendo ricorso alla malattia, documentata da relativa certificazione medica consegnata alla società": "un certificato medico con prognosi certificata di breve entità. Siffatta circostanza, appare al quanto singolare". E' quanto evidenziad'(Ex Ilva) in unall'di Taranto e all'Ordine dei Medici di Taranto. La società, si legge ancora nell', "per quanto di competenza ha avviato verifiche e i controlli funzionali all'esercizio delle prerogative datoriali e, se del caso, procederà con l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nei ...

