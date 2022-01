Acciaierie d’Italia. Incendio al Pca. Usb: “Il risultato di un management fatto di yes men” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Intorno alle 15.30 un Incendio ha interessato un nastro all’interno di un capannone in legno del Parco Calcare (Pca) nello stabilimento siderurgico di Taranto. L’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, è accaduto presumibilmente perché ci sono alcuni rulli bloccati e l’intera struttura è fatiscente. Di recente, abbiamo con una nota richiamato l’attenzione su cambiamenti delle figure alle quali viene affidata la gestione del reparto, ora diretta dal duo Francioso – Minno, immaginando che si sarebbero verificati episodi di questo tipo. Questa è infatti la chiara conseguenza di una gestione al ribasso: in particolare nel Parco Calcare, è stata disposta la cassa integrazione per molti lavoratori, tra cui l’unico capo reparto di manutenzione (viene sfornita così l’area di questa professionalità), due su sei tecnici di manutenzione, minando ancora una volta ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Intorno alle 15.30 unha interessato un nastro all’interno di un capannone in legno del Parco Calcare (Pca) nello stabilimento siderurgico di Taranto. L’incidente, che fortunatamente non ha causato feriti, è accaduto presumibilmente perché ci sono alcuni rulli bloccati e l’intera struttura è fatiscente. Di recente, abbiamo con una nota richiamato l’attenzione su cambiamenti delle figure alle quali viene affidata la gestione del reparto, ora diretta dal duo Francioso – Minno, immaginando che si sarebbero verificati episodi di questo tipo. Questa è infatti la chiara conseguenza di una gestione al ribasso: in particolare nel Parco Calcare, è stata disposta la cassa integrazione per molti lavoratori, tra cui l’unico capo reparto di manutenzione (viene sfornita così l’area di questa professionalità), due su sei tecnici di manutenzione, minando ancora una volta ...

