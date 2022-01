Acca Larenzia: Casu (Pd), 'spettacolo indegno di Roma, sciogliere organizzazioni neo fasciste' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Al grido camerati, braccia tese. Anche oggi saluti fascisti nel quartiere Tuscolano. Abbiamo votato in Parlamento per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Questo spettacolo indegno di Roma medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza deve finire #maipiufascismi". Così Andrea Casu del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) - "Al grido camerati, braccia tese. Anche oggi saluti fascisti nel quartiere Tuscolano. Abbiamo votato in Parlamento per lo scioglimento delleneo. Questodimedaglia d'oro al valor militare per la Resistenza deve finire #maipiufascismi". Così Andreadel Pd su twitter.

