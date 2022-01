A Pillon non piace Drag Race Italia. Onerevole, le stanno finendo le televisioni! (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini La crisi che non ti aspetti. Sono ormai due interminabili anni che l’emergenza da Coronavirus ha monopolizzato l’attenzione dal mondo, sostituendo la Grande recessione del 2008 dal vertice delle più grandi sfide della nostra epoca. E ora che la variante Omicron appare finalmente meno letale delle precedenti e chi è salito sull’albero maestro giura di aver visto terra all’orizzonte, se siete tutti d’accordo propongo di prenderci almeno un decennio di totale cazzeggio. Appena la pandemia sarà finita, troviamoci un buon governo, lavoriamo il giusto, usciamo molto, incontriamoci e divertiamoci il più possibile. Sarebbe bellissimo. E invece l’ombra del nuovo dramma sociale si è presentata come una mazzata tra capo e collo. Improvvisamente. I segnali c’erano ma, come spesso accade, li abbiamo ignorati. È infatti notizia attualissima che il senatore Simone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini La crisi che non ti aspetti. Sono ormai due interminabili anni che l’emergenza da Coronavirus ha monopolizzato l’attenzione dal mondo, sostituendo la Grande recessione del 2008 dal vertice delle più grandi sfide della nostra epoca. E ora che la variante Omicron appare finalmente meno letale delle precedenti e chi è salito sull’albero maestro giura di aver visto terra all’orizzonte, se siete tutti d’accordo propongo di prenderci almeno un decennio di totale cazzeggio. Appena la pandemia sarà finita, troviamoci un buon governo, lavoriamo il giusto, usciamo molto, incontriamoci e divertiamoci il più possibile. Sarebbe bellissimo. E invece l’ombra del nuovo dramma sociale si è presentata come una mazzata tra capo e collo. Improvvisamente. I segnali c’erano ma, come spesso accade, li abbiamo ignorati. È infatti notizia attualissima che il senatore Simone ...

Advertising

reportrai3 : In Italia c'è chi organizza la telemedicina per le missioni in Antartide, ma Sergio Pillon non è stato neanche conv… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: ??Ci eravamo followati per un anno e forse piu' poi tu mi hai defollowato, non ricordo come fu, poi un giorno ci incontra… - Curenna : RT @andrewsword2: ??Ci eravamo followati per un anno e forse piu' poi tu mi hai defollowato, non ricordo come fu, poi un giorno ci incontra… - andrewsword2 : ??Ci eravamo followati per un anno e forse piu' poi tu mi hai defollowato, non ricordo come fu, poi un giorno ci in… - JMorfasso : @PoliticaPerJedi Gli italiani non meritano ne Draggi ne Mattarella. Date loro salvini meloni e pillon.... Io vado a vivere in Islanda... -