“A Oxford mi occupo di fisica quantistica | qui è stato il lavoro a cercare me Tornare in Italia? È il mio sogno nel cassetto”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Dopo la maturità mi sono trasferita nel Regno Unito per studiaresperimentale. Seppure inci siano ottime università, a causa della scarsità dei fondi viene prediletta lateorica, che richiede meno risorse. Questo è uno dei motivi per cui sono all’estero”. Chiara Decaroli ha 30 anni ed è originaria di Cigliano, un paesino della campagna piemontese. Oggi èall’UK’s National Quantum Computing Centre di. Ha lasciato l’quando aveva 19 anni. Da 11, vive e lavora all’estero. Prima di trasferirsi in Uk per studiareall’università di Edimburgo, Chiara ha frequentato il liceo classico a indirizzo matematico-scientifico di Ivrea. “Ho adorato gli anni del liceo. Penso che i liceini siano di altissimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Oxford occupo

