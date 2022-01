A Grottaglie si costruisce la prima “Cooperativa di Comunità” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche per Grottaglie il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta una straordinaria opportunità per intervenire a favore di numerosi settori economici, soprattutto quelli più colpiti dalla crisi pandemica. Nei prossimi mesi lo Stato emanerà una serie di bandi cui l’Amministrazione comunale parteciperà con progetti in grado di intercettare importanti risorse che consentiranno la rinascita e la ripresa della nostra città. Il lavoro di progettazione che l’Assessorato comunale allo Sviluppo Economico sta già realizzando, in particolare prevede un innovativo metodo partecipativo in grado di coinvolgere tutta la Comunità, a partire dai semplici cittadini fino ad interessare industria, commercio ed artigianato. A tal proposito, l’assessore Maria Teresa Marangi, che sta operando in stretta collaborazione con il consigliere Massimo ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anche peril PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta una straordinaria opportunità per intervenire a favore di numerosi settori economici, soprattutto quelli più colpiti dalla crisi pandemica. Nei prossimi mesi lo Stato emanerà una serie di bandi cui l’Amministrazione comunale parteciperà con progetti in grado di intercettare importanti risorse che consentiranno la rinascita e la ripresa della nostra città. Il lavoro di progettazione che l’Assessorato comunale allo Sviluppo Economico sta già realizzando, in particolare prevede un innovativo metodo partecipativo in grado di coinvolgere tutta la, a partire dai semplici cittadini fino ad interessare industria, commercio ed artigianato. A tal proposito, l’assessore Maria Teresa Marangi, che sta operando in stretta collaborazione con il consigliere Massimo ...

