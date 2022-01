80 000 docenti in quarantena e non sono dei no vax

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Zuppa di Porro. La luna di Miele di Draghi è finita. Non solo giornali conservatori, anche Cazzullo, che ha fiuto, si chiede dove sia finito il modello Italia? Sfottendo anche la fondessa del giorno prima. Le cinque bugue per Storace. Obbligo vaccinale sarà un casino. a parte le questioni politiche. Ospedali e code. Poi legge stampa locale. Intensive in campania 656, occupati 73. Il collasso forse è un’altra cosa. Casino Nucleare sul governo Ita va con i tedeschi per il Messaggero Giù le Borse e il wsj ci parla dei mutui più cari Ferrara si autocelebra con un bellissimo pezzo i suoi settantanni #rasseganstampa7gennaio L'articolo proviene da Nicola Porro.