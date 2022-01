355 | Jessica Chastain racconta | Sono finita in ospedale dopo uno stunt andato male

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In 355 vedremo tanta azione eformidabili, maha avuto qualche disavventura nel portarli sullo schermo, e ci ha guadagnato anche un viaggetto inle dà di santa ragione in qualità di spia nel suo nuovo film, 355, ma cistati anche dei momenti in cui lei stessa ne è uscita un po' malconcia... Come quando è andata inunonon molto riuscito. Arlo è proprioal Late Late Show di James Corden, dove spiega come è stato realizzato il film (lei è anche produttrice della pellicola), e come siano riusciti a fare davvero tanto con un budget piuttosto limitato. Ma budget limitato o meno, il film presenta ...

Advertising

arcocielo : RT @Screenweek: #The355 Due video ci portano alla scoperta dell’action con #JessicaChastain - Screenweek : #The355 Due video ci portano alla scoperta dell’action con #JessicaChastain - GianlucaOdinson : The 355 – Due video ci portano alla scoperta dell’action con Jessica Chastain - Think_movies : “The 355”: nel dietro le quinte dello spy – thriller con Jessica Chastain e Penelope Cruz al cinema dal 7 gennaio 2… - glooit : The 355 – Due video ci portano alla scoperta dell’action con Jessica Chastain leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : 355 Jessica

Movieplayer.it

TheData di uscita: 24 marzo (cinema) Simon Kinberg ( X - Men , Mr. & Mrs. Smith ) dirige questo "spy thriller" con protagonistiChastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger e ...Chastain è finita al pronto soccorso a causa di un'acrobazia piuttosto pericolosa, eseguita sul set di TheChastain ha dovuto fare un capatina in ospedale dopo aver subito un trauma cranico sul set dell'atteso action movie tutto al femminile The. L'attrice è una delle protagoniste del ..."The 355," directed by Simon Kinberg ("X-Men: Dark Phoenix") who co-wrote with Theresa Rebeck ("Smash"), is not an instant classic by any means. It is, however, a straightforward and solidly ...In 355 vedremo tanta azione e stunt formidabili, ma Jessica Chastain ha avuto qualche disavventura nel portarli sullo schermo, e ci ha guadagnato anche un viaggetto in ospedale. Jessica Chastain le dà ...