12 Ore del Golfo 2022, rimandato l'inizio della nuova carriera di Valentino Rossi, Mercedes contro Audi per il successo

Sarebbe dovuta iniziare da Abu Dhabi la carriera a tempo pieno di Valentino Rossi nel mondo delle ruote coperte dopo la chiusura della leggendaria carriera nel Motomondiale. L'ex centauro aveva scelto l'impianto di Yas Marina per una nuova sfida prima di annunciare l'impegno a tempo pieno nel variegato panorama delle GT e dei prototipi. L'ex #46 della MotoGP lascia la propria Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing Team dopo esser entrato in contatto con un positivo. David Fumanelli rimpiazzerà il 'Dottore' accanto Alessio Salucci ed a Luca Marini che nelle prossime settimana si concentrerà sulla seconda stagione nella classe regina delle due ruote con Ducati. Il terzetto sfida la Rossa di Tommy Lindroth/Philipp Baron/Mikkel Mac.

