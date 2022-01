WWE | Nuovi licenziamenti mirano al personale assunto da Triple H

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La WWE continua a congedare diversi membri del suo staff ormai da tanti mesi. L’ondata è cominciata con il licenziamento di Chelsea Green e Mickie James lo scorso aprile, e da allora più di 90 performer hanno perso il loro posto nella compagnia. L’ultimo round disi è svolto proprio ieri: la WWE ha licenziato William Regal, Road Dogg, Timothy Thatcher, Danny Burch, Allison Danger, e Ace Steel insieme allo sceneggiatore Ryan Katz. La ragione dietro aiSecondo Fightful Select, gli ultimisarebbero stati attuati per rimuovere specificamente le persone assunte daH. La WWE ha detto alla fonte: “Vista l’evoluzione di NXT 2.0, abbiamo deciso di separarci da alcuni membri dello staff del nostro Performance Center. Li ringraziamo per i loro numerosi contributi negli ...

Regal ha ricoperto il ruolo di General Manager di NXT da luglio 2014, ma non solo, era anche una figura fondamentale nel backstage ed aveva un ruolo chiave nel ricercare nuovi talenti da mettere sotto ...