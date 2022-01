WWE: Brock Lesnar si rifiutò di lavorare con Jinder Mahal (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2017 fu uno strano anno per il titolo WWE: iniziò con John Cena che soffiò il titolo ad AJ Styles alla Royal Rumble, per poi perderlo a Elimination Chamber a favore di Bray Wyatt. Il futuro Fiend arrivò a WrestleMania 33 da campione, ma lo cedette al vincitore (ed ex alleato) della Royal Rumble di quell’anno, Randy Orton. Il regno della Vipera durò però poco più di un mese perché, clamorosamente, a Backlash, Jinder Mahal vinse il suo primo e unico titolo WWE. Perché questo preamobolo? Perché a Survivor Series 2017 fummo vicinissimi dal vedere Brock Lesnar vs. Jinder Mahal, ma a quanto pare la Bestia non era molto soddisfatta all’idea. I piani di Lesnar Come ben ricordiamo, Styles vinse il titolo WWE una settimana prima di Survivor Series, facendo così ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 2017 fu uno strano anno per il titolo WWE: iniziò con John Cena che soffiò il titolo ad AJ Styles alla Royal Rumble, per poi perderlo a Elimination Chamber a favore di Bray Wyatt. Il futuro Fiend arrivò a WrestleMania 33 da campione, ma lo cedette al vincitore (ed ex alleato) della Royal Rumble di quell’anno, Randy Orton. Il regno della Vipera durò però poco più di un mese perché, clamorosamente, a Backlash,vinse il suo primo e unico titolo WWE. Perché questo preamobolo? Perché a Survivor Series 2017 fummo vicinissimi dal vederevs., ma a quanto pare la Bestia non era molto soddisfatta all’idea. I piani diCome ben ricordiamo, Styles vinse il titolo WWE una settimana prima di Survivor Series, facendo così ...

