Volley, Superlega: uno straordinario Paolo Porro guida Milano alla vittoria contro Piacenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) In una Superlega che va avanti tra mille rinvii e mille difficoltà, l’Allianz Milano continua la sua lenta scalata verso i piani alti della classifica con una vittoria importantissima per 3-1 (31-29; 23-25; 25-22; 25-18) contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Tre punti di grande peso per la squadra di Roberto Piazza che si riporta ad un solo punto dal sesto posto, occupato proprio dai rivali odierni. Ancora una volta si conferma a livelli altissimi il giovanissimo palleggiatore di Milano, Paolo Porro, classe 2001, protagonista finora di uno straordinario campionato. Gestione perfetta la sua che porta tutti i suoi attaccanti in doppia cifra di punti, mantenendo percentuali di efficacia molto alte. Lo schiacciatore americano Thomas ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) In unache va avanti tra mille rinvii e mille difficoltà, l’Allianzcontinua la sua lenta scalata verso i piani alti della classifica con unaimportantissima per 3-1 (31-29; 23-25; 25-22; 25-18)la Gas Sales Bluenergy. Tre punti di grande peso per la squadra di Roberto Piazza che si riporta ad un solo punto dal sesto posto, occupato proprio dai rivali odierni. Ancora una volta si conferma a livelli altissimi il giovanissimo palleggiatore di, classe 2001, protagonista finora di unocampionato. Gestione perfetta la sua che porta tutti i suoi attaccanti in doppia cifra di punti, mantenendo percentuali di efficacia molto alte. Lo schiacciatore americano Thomas ...

Advertising

pilloledivolley : 16ª RS classifica ??: Modena aggancia Lube e Trento, Monza sorpassa Piacenza, Milano stacca Padova. In coda Taranto… - piedpiperan : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - n14coraggio : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - news_daimai : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - pilloledivolley : 16ª RS risultati: ieri successo al tie break di Monza, oggi vittorie in 4 set di Milano su Piacenza e di Modena sul… -