Volley, Superlega: Perugia-Taranto rinviata per COVID-19 (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Gioiella Prisma Taranto Volley ha reso noto che la gara in programma sabato 8 gennaio contro la Sir Safety Conad Perugia, è stata rinviata a data da destinarsi. La scelta è arrivata nel rispetto delle disposizioni della Lega Volley, a causa della positività al COVID-19 di più di tre componenti del gruppo della squadra umbra. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Gioiella Prismaha reso noto che la gara in programma sabato 8 gennaio contro la Sir Safety Conad, è stataa data da destinarsi. La scelta è arrivata nel rispetto delle disposizioni della Lega, a causa della positività al-19 di più di tre componenti del gruppo della squadra umbra. SportFace.

