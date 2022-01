Volley, SuperLega: Modena vince a Vibo, agganciate Civitanova e Trento al secondo posto. Ngapeth show (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 16ma giornate della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Modena ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-22), imponendosi al PalaMaita dopo due ore di battaglia. Partita molto tirata per i Canarini, presi per mano da un superlativo Earvin Ngapeth (21 punti, 4 muri), affiancato in attacco dall’opposto Nimir Abdel-Aziz (11) e dal martello Yoandy Leal (15), mentre ai padroni di casa non sono bastati Flavio Resende (14), Maria Gargiulo (13) e Mauricio Borges (13). Modena prosegue la sua cavalcata e si issa provvisoriamente al secondo posto in classifica generale appaiata a Civitanova e Trento (ma la Lube ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 16ma giornate della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoValentia per 3-1 (25-22; 21-25; 25-22; 25-22), imponendosi al PalaMaita dopo due ore di battaglia. Partita molto tirata per i Canarini, presi per mano da un superlativo Earvin(21 punti, 4 muri), affiancato in attacco dall’opNimir Abdel-Aziz (11) e dal martello Yoandy Leal (15), mentre ai padroni di casa non sono bastati Flavio Resende (14), Maria Gargiulo (13) e Mauricio Borges (13).prosegue la sua cavalcata e si issa provvisoriamente alin classifica generale appaiata a(ma la Lube ...

Advertising

SUNGKYU_SG : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - yakiisnotsoba : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - wow__nyan : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - MavieK_ : RT @PowervolleyMI: Testa e Cuore per i Powerboys! 3-1 su Piacenza! ??? #Superlega #MilanoPiacenza #FinalyTogether #Allianz #Powervoll… - zazoomblog : Volley Superlega 2021-2022: Vibo Valentia lotta ma Modena vince in quattro set - #Volley #Superlega #2021-2022: -