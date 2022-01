Volley femminile | Coppa Italia 2022 Novara prova a spezzare l’egemonia di Conegliano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Due anni e undici mesi sono passati dall’ultima finale persa dain una manifestazione sul territoriono. Era il 3 febbraio 2019 e, con Paola Egonu, batteva 3-2 le venete nella finale didisputata a Verona. Le piemontesi si sarebbero ripetute qualche tre mesi dopo nella finale di Champions ma da quel 3 febbraio 2019 innessuno è riuscito più a batterein una finale. In realtà innessuno è riuscito più a batterein generale tranne Firenze un mese fa. Ci rila Igor Gorgonzoladelle venete, nella settimana in cui Paola Egonu ha annunciato il suo addio a ...

17.30 Volley femminile (Coppa Italia, Finale) - Conegliano - Novara (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN). Due anni e undici mesi sono passati dall'ultima finale persa da Conegliano in una manifestazione sul territorio italiano. Era il 3 febbraio 2019 e Novara, con Paola Egonu, batteva 3-2 le venete nella finale di Coppa Italia disputata a Verona. Il volley, come tutti gli altri sport, continua a fare i conti con il Covid. Il movimento femminile si concentra sull'appuntamento odierno a Roma, dove è in programma la finale di Coppa Italia che vede protagoniste Conegliano e Novara.