Volley femminile | Conegliano vince la Coppa Italia | terzo sigillo di fila | rimonta epocale su Novara

(Di giovedì 6 gennaio 2022)ha vinto la2021-2022 di. Le Pantere hanno sconfittoper 3-2 (19-25; 19-25; 25-21; 25-22; 15-13) nella Finale andata in scena al PalaEur di Roma, davanti a una buona cornice di pubblico e a Sergio Mattarella, in una delle sue ultime uscite da Presidente della Repubblica e che ha consegnato il trofeo nelle mani della corazzata veneta. Le Campionesse d’Europa, sconfitte un mesetto fa dal VakifBank Istanbul nella Finale del Mondiale per Club, sono riuscite a mettere le mani sul primo titolo della stagione, conquistando laper la terza volta consecutiva (la quarta nella storia considerando anche quella del 2017, mentre nel 2018 e nel 2019 persero l’atto conclusivo contro le piemontesi, oggi ...

repubblica : Volley, Mattarella alla finale di Coppa Italia femminile: il palazzetto lo applaude [di Concetto Vecchio] - clautse : Il commento all’ingresso del presidente Mattarella nel campo della finale volley femminile: “una delle sue ultime a… - mariomonfre : La pallavolo femminile è uno sport semplice, si gioca 6 contro 6 con un pallone e poi... VINCE @ImocoVolley CONEGLI… - ROBYBOX : RT @Avvocatocapita1: Chi in malafede pensa che Mattarella l'ovazione la prende solo dal pubblico ricco della Scala toppa! Volley, Mattarel… - katun79 : RT @AlbertoLetizia2: Accolto da calorosi applausi al Palalottomatica il presidente #Mattarella in quella che potrebbe essere la sua ultima… -

CONEGLIANO - La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica la Coppa Italia dibattendo in rimonta nella finale di Roma la Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3 - 2 (19 - 25, 19 - 25, 25 - 21, 25 - 22, 15 - 13). Per la Imocosi tratta del quarto ..."Ma Paola Egonu lascia l'Italia?" È la domanda che Sergio Mattarella ha fatto quando è andato incontro ai vertici del, oggi pomeriggio al PalaLottomatica. La fuoriclasse pare intenzionata a trasferirsi in Turchia e Mattarella ha voluto sapere come andrà a finire. E il Presidente, alla fine, invece ...CONEGLIANO - La Prosecco Doc Imoco Conegliano si aggiudica la Coppa Italia di volley femminile battendo in rimonta nella finale di Roma la Igor Gorgonzola Novara con il punteggio di 3-2 (19-25, 19-25, ...Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2021-2022 di volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto Novara per 3-2 (19-25; 19-25; 25-21; 25-22; 15-13) nella Finale andata in scena al PalaEur di Roma, davant ...