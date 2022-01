Volley femminile, battaglia tra Conegliano e Novara: le Pantere vincono la Coppa Italia 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è la vincitrice della Coppa Italia Serie A1 femminile 2022 di Volley. Le ragazze di Santarelli hanno avuto la meglio in una battaglia durata ben cinque set e decisa solo nelle ultimissime battute contro una grandissima Igor Gorgonzola Novara (19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13). Tanta difficoltà per le Pantere nei primi due set, portati a casa senza problemi dalle ragazze di Lavarini. Ma dal terzo set Conegliano si riprende alla grande rimettendo in parità il match e portandosi a casa la vittoria con un grandissimo finale. LA PARTITA – Novara parte a tutta con tre punti consecutivi tra cui due ace di Hancock (0-3). Folie sblocca ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Prosecco Doc Imocoè la vincitrice dellaSerie A1di. Le ragazze di Santarelli hanno avuto la meglio in unadurata ben cinque set e decisa solo nelle ultimissime battute contro una grandissima Igor Gorgonzola(19-25, 19-25, 25-21, 25-22, 15-13). Tanta difficoltà per lenei primi due set, portati a casa senza problemi dalle ragazze di Lavarini. Ma dal terzo setsi riprende alla grande rimettendo in parità il match e portandosi a casa la vittoria con un grandissimo finale. LA PARTITA –parte a tutta con tre punti consecutivi tra cui due ace di Hancock (0-3). Folie sblocca ...

