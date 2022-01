Volley, Conegliano-Novara in tv oggi: orario e diretta streaming finale Coppa Italia femminile 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, finale della Coppa Italia A1 femminile 2022 di Volley. Le Pantere di coach Santarelli hanno superato al quarto set Busto Arsizio ed ora proveranno a confermare il titolo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete ci saranno ancora una volta le azzurre di Lavarini, che non hanno giocato la semifinale visto il forfeit di Chieri a causa della positività di più di tre atlete. finale in gara secca: chi conquisterà il primo trofeo del 2022? L’appuntamento è per le ore 17.30 di giovedì 6 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma (EUR). Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutto pronto per Prosecco Doc Imoco-Igor GorgonzoladellaA1di. Le Pantere di coach Santarelli hanno superato al quarto set Busto Arsizio ed ora proveranno a confermare il titolo vinto lo scorso anno. Dall’altra parte della rete ci saranno ancora una volta le azzurre di Lavarini, che non hanno giocato la semivisto il forfeit di Chieri a causa della positività di più di tre atlete.in gara secca: chi conquisterà il primo trofeo del? L’appuntamento è per le ore 17.30 di giovedì 6 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma (EUR). Di seguito le informazioni per vedere la partita in...

