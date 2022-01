"Viva il Papa!", il grido tra la folla di San Pietro durante l'Angelus di Francesco per l'Epifania (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gennaio 2022 "Viva il Papa!", il grido tra la folla di San Pietro durante l'Angelus di Papa Francesco per l'Epifania Il grido di un fedele e poi l'applauso dell'intera Piazza San Pietro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gennaio 2022 "il", iltra ladi Sanl'di Papaper l'Ildi un fedele e poi l'applauso dell'intera Piazza San...

Advertising

LucaBizzarri : Prima cacciamo Mattarella, poi chiediamogli di restare. Prima se perdo me ne vado, poi resto e do le carte. Prima q… - Diunavolta1 : Presi da altri pensieri, abbiamo dimenticato di ricordare che in questi giorni è mancato Lino Maga, il papà di ques… - AgenziaVISTA : 'Viva il Papa!', il grido tra la folla di San Pietro durante l'Angelus di Papa Francesco per l'Epifania #epifania… - DomitiaDomidia : “Sana inquietudine”, “desiderio”, “adorazione” nella costante ricerca della relazione viva con il Signore... bellis… - emiliomau8 : RT @CiaoKarol: Papa Francesco ci interroga: come va la mia fede? E’ parcheggiata o è viva?: Andiamo dai Magi, per conoscere la loro scuola… -