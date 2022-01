Violenta aggressione in stazione, trentenne in manette (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è concluso con un arresto da parte della Polizia di Stato una Violenta lite tra due stranieri avvenuta alla stazione ferroviaria di Aversa (Caserta). In manette per tentato omicidio è finito un 30enne, fermato dai poliziotti della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Caserta, intervenuti su segnalazione della Sala Operativa del Compartimento della Polfer di Napoli. Gli agenti in sala operativa hanno inviato il video delle telecamere di videosorveglianza della stazione ai colleghi arrivati sul posto, che hanno così potuto identificare l’aggressore trentenne. Nelle immagini si vede un uomo seduto su una panchina con uno zaino e un altro che arriva alle spalle iniziando a rovistare nello zaino; quello seduto si è scagliato violentemente contro l’altro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Si è concluso con un arresto da parte della Polizia di Stato unalite tra due stranieri avvenuta allaferroviaria di Aversa (Caserta). Inper tentato omicidio è finito un 30enne, fermato dai poliziotti della Sottosezione della Polizia Ferroviaria di Caserta, intervenuti su segnalazione della Sala Operativa del Compartimento della Polfer di Napoli. Gli agenti in sala operativa hanno inviato il video delle telecamere di videosorveglianza dellaai colleghi arrivati sul posto, che hanno così potuto identificare l’aggressore. Nelle immagini si vede un uomo seduto su una panchina con uno zaino e un altro che arriva alle spalle iniziando a rovistare nello zaino; quello seduto si è scagliato violentemente contro l’altro ...

Advertising

anteprima24 : ** Violenta aggressione in #Stazione, trentenne in manette ** - mattinodinapoli : Violenta aggressione in stazione, 30enne arrestato dalla polizia - ApolideL : Tentate lesioni=aggressione violenta rivolta dal marito che, con un temperino, tentava di aggredire la moglie minac… - IsaSalis : RT @VotaSpartaco: Questo, una violenta aggressione alle classi popolari, basterebbe per una rivolta che al confronto il 14 luglio 1789 sare… - PMO_W : RT @VotaSpartaco: Questo, una violenta aggressione alle classi popolari, basterebbe per una rivolta che al confronto il 14 luglio 1789 sare… -