Vincenzo Demasi rieletto Presidente dell’Automobile Club Salerno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Sen. Ing.è stato confermato nella carica diper i prossimi quattro anni. Vicedell’Ente è stato eletto Gianfranco Sacco. Completano la squadra i ConsiglieriBarbato,Cerrato e Aniello Miranda., nato a Nocera Superiore, laurea in Ingegneria elettronica, è stato Consigliere comunale al Comune die Parlamentare della Repubblica ricoprendo numerosi incarichi. Amante dello sport e dell’automobilismo in particolare,ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito della Federazione Sportiva ACI CSAI come assistente al Direttore di gara ...