VIDEO Palermo | “vietato fermarsi” | le immagini dell’allenamento diretto da Baldini

Advertising

LaGrevia : RT @Anpasnazionale: A Palermo abbiamo allestito l'ospedale da campo 'A mezzanotte, quando i volontari #Anpas stanno montando l’ospedale da… - Anpasnazionale : A Palermo abbiamo allestito l'ospedale da campo 'A mezzanotte, quando i volontari #Anpas stanno montando l’ospedal… - Lullora : RT @LagrandeStoria: “Ciascuno isoli e respinga i comportamenti mafiosi” #PiersantiMattarella (discorso del 9.11.79 davanti a Sandro Pertini… - MEcosocialista : RT @LagrandeStoria: “Ciascuno isoli e respinga i comportamenti mafiosi” #PiersantiMattarella (discorso del 9.11.79 davanti a Sandro Pertini… - Italia_Notizie : Covid, ambulanze in coda e sirene per protesta a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Palermo

Mediagol.it

Lo annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in unmessaggio diffuso ... Ore 8.20 -, finiti i posti letto, nella notte montato ospedale da campo Lunghe file di ...... operai in quarantena e no vax: 'Obbligo vaccini per tutti' ? Covid Sicilia, tamponi rapidi e positivi, cambia tutto ?, pronto soccorso nel caos per CovidFOTO Ora bisognerà capire come ...Il video della seduta di allenamento diretta dal nuovo allenatore del Palermo, Silvio Baldini, pubblicato sui canali social del club ...Quattordici ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso dell’ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Così gli autisti e i sanitari del 118 hanno in ...