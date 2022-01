(Di giovedì 6 gennaio 2022) Con un post sulla sua pagina facebook dove pubblica una locandina con la condanna a morte nell’ottobre del 1946 di Karl Brandt dal Tribunale diper aver somministrato farmaci contro la volontà del soggetto e aver compiuto così un “crimine contro l’umanità”, Nunzia Alessandra, la poliziotta no vax è tornata alla sua battaglia contro l’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19: “Ricordiamolo a tutti – scrive – soprattutto a coloro che si illudono di farla franca. Vi è unache, per fortuna, non appartiene agli uomini, troppe volte indegni della vita concessa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Vicequestore Schilirò posta foto Norimberga: “Esiste giustizia inesorabile” - araccontarlo : - StraNotizie : Vicequestore Schilirò posta foto Norimberga: 'Esiste giustizia inesorabile' - fisco24_info : Vicequestore Schilirò posta foto Norimberga: 'Esiste giustizia inesorabile': La poliziotta no vax torna alla sua ba… - Robparamatti : RT @Stef77359537: Estratto del discorso di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato a Roma alla manifestazione No Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Vicequestore Schilirò

"Le Forze di polizia hanno una grandissima occasione per far sentire la propria voce!" , annuncia tramite i propri canali social Nunzia Alessandra. Ilsospeso di Roma ha ...Alcune dichiarazioni, in particolari quelle del professor Montanari e della, hanno fatto discutere e sul tema è tornata Lucia Azzolina ? Ugo Mattei/ "Io, no vax a metà: green ...