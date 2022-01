Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 gennaio 2022)DEL 6 GENNAIOORE 16.20 TOMMASO RENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO SOLO DEI RALENTAMENTI SULL’A24 ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA1 MILANO NAPOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E DELLE CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA SEMPRE IN DIREZIONE DIPER IL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATE, DAL 10 GENNAIO LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLACON ATAC ESERVIZI PER LA MOBILITA’ DAL 10 GENNAIO IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC ETPL DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO ...