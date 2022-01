Via libera 3.500 alloggi israeliani a Gerusalemme Est (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il comitato per l'edilizia del municipio di Gerusalemme ha dato il suo assenso alla costruzione di circa 3.500 nuovi alloggi per coloni israeliani a Gerusalemme Est, quasi la metà dei quali in zone '... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il comitato per l'edilizia del municipio diha dato il suo assenso alla costruzione di circa 3.500 nuoviper coloniEst, quasi la metà dei quali in zone '...

