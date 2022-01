(Di giovedì 6 gennaio 2022) «Come autorità di Governo competente per lo sport, sto monitorando la situazione legata allo svolgimento delle varie competizioni sportive alla luce dei recenti dati sanitari e confermo che il Governo ha perfetta consapevolezza della situazione di disagio che tutto il mondo dello sport sta attraversando». E’ il commento, pubblicato in una nota, della sottosegretaria allo L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++Valentina #Vezzali (sottosegretario allo sport): 'Ci sarà una cabina di regia permanente sui campionati, obietti… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Sottosegretaria Vezzali: 'Quanto prima una cabina di regia permanente sui campionati' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Vezzali: «Cabina di regia permanente sui campionati»: «Come autorità di Governo competente per… - LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: Caos Covid in #SerieA, #Vezzali: «Serve una cabina di regia permanente sui campionati» - Matteo75223913 : RT @sportface2016: +++Valentina #Vezzali (sottosegretario allo sport): 'Ci sarà una cabina di regia permanente sui campionati, obiettivo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Vezzali Cabina

"Unadi regia permanente sui campionati". Il sottosegretario allo sport, Valentina, è pronta a istituirla "con le competenze necessarie a individuare la soluzione o le soluzioni idonee, al ..."Unadi regia permanenti sui campionati". Il sottosegretario allo sport, Valentina Vezali, è ...che sta recando evidente pregiudizio all'intero comparto dello sport" fa sapere in una notaIl sottosegretario con delega allo Sport: ''Affinché si possa uscire da questo stato di incertezza sullo svolgimento delle competizioni'' ...Attraverso ad una nota ufficiale, Valentina Vezzali, sottosegretaria delle sport, ha parlato così dell'attuale situazione sportiva in Italia: "Come autorità di ...