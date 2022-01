Veronica Yoko Plebani conquista anche la copertina di Vogue (Di giovedì 6 gennaio 2022) Confidence brings confidence. È questo il tema esplorato dal nuovo numero di Vogue Italia, che ha scelto per la sua copertina un’atleta paralimpica. Il suo nome è Veronica Yoko Plebani e lo sport le ha permesso di ritrovare la sua forza di volontà dopo aver affrontato un lungo e difficile periodo causato dalla malattia. Ad intervistarla per Vogue Elena Favilli, nota ai più per aver curato Storie della buonanotte per bambini ribelli. L’artista dietro le incantevoli fotografie con protagonista Veronica Yoko Plebani è Cho Gi-Seok. Veronica Yoko Plebani e l’intervista senza filtri a Vogue Italia Testimone di un messaggio di cambiamento, l’atleta paralimpica ha concesso una ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 6 gennaio 2022) Confidence brings confidence. È questo il tema esplorato dal nuovo numero diItalia, che ha scelto per la suaun’atleta paralimpica. Il suo nome èe lo sport le ha permesso di ritrovare la sua forza di volontà dopo aver affrontato un lungo e difficile periodo causato dalla malattia. Ad intervistarla perElena Favilli, nota ai più per aver curato Storie della buonanotte per bambini ribelli. L’artista dietro le incantevoli fotografie con protagonistaè Cho Gi-Seok.e l’intervista senza filtri aItalia Testimone di un messaggio di cambiamento, l’atleta paralimpica ha concesso una ...

Advertising

francesco801004 : Veronica Yoko Plebani, l’atleta paralimpica sulla cover di Vogue Italia - gdstwits : L’Atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani è la protagonista della cover del nuovo numero di Vogue Italia in edicol… - mondotriathlon : La nostra splendida Veronica Yoko Plebani in copertina di Vogue Italia - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: L'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani su Vogue Italia - jhall1535 : RT @ElisaGatt: La fiducia in te stessa ti rende libera. ?? Veronica Yoko Plebani sulla copertina di Vogue! -