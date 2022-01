Verona | Setti | “Con il nuovo protocollo è quasi impossibile che non si giochi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente dell’Hellas, Maurizio, che ricopre anche il ruolo di consigliere di Lega, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro lo Spezia: “Tante persone parlano di calcio ma non sono a conoscenza di tante cose e non appartengono a questo mondo. In ballo ci sono tanti milioni e numerosi accordi da rispettare. E’ stato necessario unper impedire lo stop del campionato, abbiamo stilato nuove regole così che si disputinotutte le gare. E’ praticamenteche una squadra non possa scendere in campo con le nuove regole“.ha poi aggiunto: “L’obiettivo della squadra è salvarsi. Nonostante una decina di assenti siamo qui a giocarcela, nel rispetto delle regole“. SportFace.