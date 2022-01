Verona | Caprari | «Nell’ultimo periodo ci eravamo persi | ma oggi abbiamo fatto bene»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Gianluca, attaccante del, ha parlato dopo il successo della formazione scaligera ai danni dello Spezia Ai microfoni di DAZN, Gianlucaha parlato dopo la vittoria delsullo Spezia. DICHIARAZIONI – «Volevo iniziare il nuovo anno come avevo finito e l’ho. Devo ringraziare però tutta la squadra. Oraun po’ smarrito il nostro gioco, ma sono convinto che ci ritroveremo. Ilnon è mai andato via, normale alternare prestazioni buone e meno buone.. Le squadre ormai conoscono i nostri punti di forza e lo Spezia si era chiuso negli ultimi trenta metri. Ci tenevamo tanto a vincere nel giorno delle mille partite di questa ...

Appena ill'ha sbloccata nella ripresa, grazie a una bella giocata di Lasagna che ha liberato, per gli scaligeri è stato tutto semplice: Spezia fuori mentalmente dalla partita e messo ......il vantaggio grazie ache poi dopo 11 minuti mette a segno anche la rete del raddoppio. Nel finale però lo Spezia riapre i giochi facendo vivere 10 minuti piuttosto complicati al. E' ...Ai microfoni di DAZN, Gianluca Caprari ha parlato dopo la vittoria del Verona sullo Spezia. DICHIARAZIONI – «Volevo iniziare il nuovo anno come avevo finito e l’ho fatto. Devo ringraziare però tutta ...Gli uomini di Tudor cominciano il 2022 con una vittoria. Il migliore è Caprari, ma bene anche Pandur, Casale, Lazovic e Lasagna Si chiude con una vittoria per 1-2 la sfida del Picco tra i padroni di c ...