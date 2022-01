Verona | Barak piace in Premier League | l’Hellas lo valuta 20 milioni

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Calciomercatoè finito nelle big italiane ma non solo. Il cecoanche inLe ultime due stagioni di Antonin, prima con Juric e ora con Tudor in panchina, hanno rilanciato la carriera del calciatore che adesso è finito nelle big italiano e non solo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sul centrocampista ci sarebbero gli occhi della; in particolare di Newcastle e West Ham che lo seguono da molto vicino. Ilcirca 20di euro, dopo averlo riscattato la scorsa estate per soli 6. Difficile però chelo lasci partire a gennaio, tutto è ...

... molto complicato fare i calcoli Tante, tantissime positività in casa. Non si sono fatti ... Sulla trequarti non al megliomentre in mezzo non ci sarà Hongla impegnato in Coppa d'Africa. ...(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari,; Simeone. Spezia -: chi vince? Spezia PareggioView Results Loading ...Il probabile undici di partenza scelto da Tudor per la partita contro lo Spezia In mezzo alle quattro partite che non verranno sicuramente giocate, viste le disposizioni degli enti sanitari locali di ...La partita Spezia - Hellas Verona del 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022 ...