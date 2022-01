Verona | 10 giocatori positivi al covid

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Diecialnell’HellasFC che ha comunicato i nomi deiin un comunicato. Si tratta di “Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Mert Çetin, Diego Coppola, Marco Davide Faraoni, Gianluca Frabotta, Matteo Cancellieri, Daniel Bessa e Antonino Ragusa, tutti regolarmente vaccinati e in isolamento domiciliare, al pari di tre componenti dello staff, risultati anch’essi”, spiega il club. “La Società sta seguendo scrupolosamente tutte le procedure, nel rispetto delle normative vigenti, ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

COME FUNZIONA IL NUOVO PROTOCOLLO Con 13in rosa la partita si gioca : questo è quanto ribadito dal nuovo protocollo della Serie A ... Diretta/ Spezia(risultato 0 - 0) video streaming ...Il fatto, ad esempio, che ilvada a giocare con lo Spezia con 11 positivi mentre altre ...un nuovo protocollo che prevede l'obbligo di giocare la partita in caso di disponibilità di 13...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Verona, 10 calciatori attualmente positivi: tutti i nomi. Focolaio in casa Hellas, ma la squadra di Tudor scende in campo Sono dieci i calciatori attual ...Le dichiarazioni del presidente gialloblù prima della gara contro i liguri Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti ha parlato a DAZN prima della gara contro lo Spezia: NUOVE REGOLE. “Abbiamo ...