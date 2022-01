Veneto, mancano medici di base e la Regione offre incentivi perché accettino 300 pazienti in più. I sindacati: “È uno scaricabarile” (Di giovedì 6 gennaio 2022) VENEZIA – La mancanza di medici di famiglia, acuita dall’emergenza pandemia, e il super lavoro delle guardie mediche hanno indotto la Regione Veneto a stanziare 52 milioni di euro per coprire il lavoro straordinario e per incentivare ogni medico di base a farsi carico di 300 pazienti in più. In pratica, per chi aderisce, accettando di passare da 1.500 a 1.800 assistiti, l’incremento di stipendio sarebbe di alcune migliaia di euro all’anno. Il provvedimento (un atto di “disposizioni temporanee ed eccezionali”) intende rispondere alla carenza di 336 camici bianchi nel territorio e di 502 guardie mediche. Ufficialmente in servizio ce ne sono 2.895, ne servirebbero alcune centinaia in più per le zone carenti. Ma i sindacati di categoria non gradiscono e accusano: si cerca di scaricare sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) VENEZIA – La mancanza didi famiglia, acuita dall’emergenza pandemia, e il super lavoro delle guardie mediche hanno indotto laa stanziare 52 milioni di euro per coprire il lavoro straordinario e per incentivare ogni medico dia farsi carico di 300in più. In pratica, per chi aderisce, accettando di passare da 1.500 a 1.800 assistiti, l’incremento di stipendio sarebbe di alcune migliaia di euro all’anno. Il provvedimento (un atto di “disposizioni temporanee ed eccezionali”) intende rispondere alla carenza di 336 camici bianchi nel territorio e di 502 guardie mediche. Ufficialmente in servizio ce ne sono 2.895, ne servirebbero alcune centinaia in più per le zone carenti. Ma idi categoria non gradiscono e accusano: si cerca di scaricare sul ...

Advertising

nuova_venezia : La Regione eleva il tetto per i camici bianchi che lo vorranno, offrendo anche più soldi: serve per affrontare la c… - mattinodipadova : La Regione eleva il tetto per i camici bianchi che lo vorranno, offrendo anche più soldi: serve per affrontare la c… - CorriereAlpi : La Regione eleva il tetto per i camici bianchi che lo vorranno, offrendo anche più soldi: serve per affrontare la c… - veneto_ : RT @mattinodipadova: In Veneto mancano i medici di famiglia. La Regione aumenta i massimali per far fronte alla carenza. - mattinodipadova : In Veneto mancano i medici di famiglia. La Regione aumenta i massimali per far fronte alla carenza. -