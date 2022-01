Venduti quasi 6,4 milioni di biglietti della Lotteria Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - ADM comunica che il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, ha stabilito di attribuire un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro. In questa edizione sono stati Venduti circa 6,3 milioni di biglietti. I premi dei 165 biglietti vincenti saranno così distribuiti: Premi di prima categoria 1° Premio € 5.000.000 2° Premio € 2.500.000 3° Premio € 2.000.000 4° Premio € 1.500.000 5° Premio € 1.000.000 Premi di seconda categoria 10 premi da € 100.000 Premi di terza categoria 150 premi da € 20.000 Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 96.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sarà ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - ADM comunica che il Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, ha stabilito di attribuire un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16e 806 mila euro. In questa edizione sono staticirca 6,3di. I premi dei 165vincenti saranno così distribuiti: Premi di prima categoria 1° Premio € 5.000.000 2° Premio € 2.500.000 3° Premio € 2.000.000 4° Premio € 1.500.000 5° Premio € 1.000.000 Premi di seconda categoria 10 premi da € 100.000 Premi di terza categoria 150 premi da € 20.000 Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati ivincenti è stato riservato un premio complessivo di 96.000 euro. L'elenco deivincenti sarà ...

