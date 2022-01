Vela d’altura, nel mare di Ostia e Fiumicino il Campionato Invernale di Roma (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ostia – Si svolgerà lungo il litorale di Ostia o nel comune di Fiumicino la 41ª edizione del Campionato Invernale di Roma per Vela d’altura denominato “Trofeo Challenger M.O.V.M. Amm. Luigi Durand De La Penne” nei giorni 8-9 e 22-23 gennaio. Il campo di regata sarà scelto in funzione delle condizioni meteo marine. Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nella zona di mare dove si svolgerà la regata sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla manifestazione; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022)– Si svolgerà lungo il litorale dio nel comune dila 41ª edizione deldiperdenominato “Trofeo Challenger M.O.V.M. Amm. Luigi Durand De La Penne” nei giorni 8-9 e 22-23 gennaio. Il campo di regata sarà scelto in funzione delle condizioni meteo marine. Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 nella zona didove si svolgerà la regata sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla manifestazione; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura. (Il Faro online)

Advertising

angelo_bonanata : RT @GiancarloPedote: #GIANCARLORISPONDE - Perchè hai scelto la vela d'altura? 'Per le sensazioni che regala la navigazione in mare aperto… - GiancarloPedote : #GIANCARLORISPONDE - Perchè hai scelto la vela d'altura? 'Per le sensazioni che regala la navigazione in mare ape… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela d’altura Vela: dopo lo stop Covid, torna la spettacolare regata d'altura Rolex Sidney Hobart Euronews Italiano