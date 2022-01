Valeria Marini, “Ho voglia del mio vibratore..”: senza pudore rivela cosa combina da sola sotto le coperte (Di giovedì 6 gennaio 2022) senza freni (e senza pudore). Adesso, nella casa del Gf vip, Valeria Marini dice qualcosa di molto hot. “Voglio un vibratore”, confessa la stella bionda. Un particolare che non sfugge a nessuno, soprattutto il popolo della Rete continua a pubblicare quella frase di Valeria come una sorta di "must". La produzione, intanto, ha ridotto il loro budget settimanale per la spesa a causa del disordine in Casa. Da 300 euro è stato portato a 266. I gipponi parlano proprio di questo problema legato al budget e la Marini fa una richiesta molto choc. Tutto dopo che Soleil Sorge le chiede se avesse qualche richiesta particolare da fare per la spesa. “Voglio un vibratore”, dice la Marini. Solo pochi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 gennaio 2022)freni (e). Adesso, nella casa del Gf vip,dice qualdi molto hot. “Voglio un”, confessa la stella bionda. Un particolare che non sfugge a nessuno, soprattutto il popolo della Rete continua a pubblicare quella frase dicome una sorta di "must". La produzione, intanto, ha ridotto il loro budget settimanale per la spesa a causa del disordine in Casa. Da 300 euro è stato portato a 266. I gipponi parlano proprio di questo problema legato al budget e lafa una richiesta molto choc. Tutto dopo che Soleil Sorge le chiede se avesse qualche richiesta particolare da fare per la spesa. “Voglio un”, dice la. Solo pochi ...

