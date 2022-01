Vaccino, Moratti: “Oltre 20 milioni di dosi somministrate in Lombardia” (Di giovedì 6 gennaio 2022) MILANO – “Oggi, in Regione Lombardia, vengono superati i venti milioni di somministrazioni totali di Vaccino (sommando prime, seconde e terze dosi) dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid nel Paese”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore regionale Letizia Moratti (foto). “La nostra Regione continua a correre sempre più rapidamente, impegnata anche in questo ulteriore sforzo di contenere la minaccia della variante Omicron”, aggiunge poi Moratti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) MILANO – “Oggi, in Regione, vengono superati i ventidi somministrazioni totali di(sommando prime, seconde e terze) dall’avvio della campagna vaccinale anti Covid nel Paese”. Lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore regionale Letizia(foto). “La nostra Regione continua a correre sempre più rapidamente, impegnata anche in questo ulteriore sforzo di contenere la minaccia della variante Omicron”, aggiunge poi. L'articolo L'Opinionista.

petergomezblog : A Milano centinaia di famiglie in coda coi bambini per il vaccino: attesa in Fiera di due ore. Moratti: “Si eviti d… - Lopinionista : Vaccino, Moratti: 'Oltre 20 milioni di dosi somministrate in Lombardia' - Italpress : Vaccino, Moratti: “Oltre 20 milioni di dosi somministrate in Lombardia” - Frankf1842 : RT @petergomezblog: A Milano centinaia di famiglie in coda coi bambini per il vaccino: attesa in Fiera di due ore. Moratti: “Si eviti di an… - cristinapasque : RT @petergomezblog: A Milano centinaia di famiglie in coda coi bambini per il vaccino: attesa in Fiera di due ore. Moratti: “Si eviti di an… -