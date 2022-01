Vaccini, von der Leyen promette: “700 milioni di dosi entro la metà del 2022 a Paesi a basso e medio reddito” (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Unione europea prevede di esportare 700 milioni di dosi di Vaccini anti-Covid entro la metà del 2022. Lo annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio diffuso sui social. “L’Ue è il maggior donatore di Vaccini per il Covid-19. Abbiamo superato il nostro obiettivo di condivisione nel 2021, con 380 milioni di dosi condivise e faremo di più. Team Europa ha promesso di condividere 700 milioni di dosi entro la metà del 2022. Siamo sulla buona strada”, sottolinea la presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Unione europea prevede di esportare 700didianti-Covidladel. Lo annuncia la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, in un videomessaggio diffuso sui social. “L’Ue è il maggior donatore diper il Covid-19. Abbiamo superato il nostro obiettivo di condivisione nel 2021, con 380dicondivise e faremo di più. Team Europa ha promesso di condividere 700diladel. Siamo sulla buona strada”, sottolinea la presidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

