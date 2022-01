Vaccini | l' obbligo c' è | ma per gli over 50 Green pass per servizi e negozi

Advertising

ItaliaViva : Non ha più senso rinviare l’obbligo vaccinale. Il Covid si sta 'raffreddorizzando', i vaccini sono decisivi.… - TeresaBellanova : I vaccini sono la nostra arma migliore contro il Covid. Nell’invitare tutti a vaccinarsi, per la sicurezza propria… - Emagorno : I numeri di queste ore sono drammatici, ma, allo stesso tempo, testimoniano il fatto che i vaccini sono l'unica arm… - danieleflani : Parlo di obbligo vaccinale da quando si è iniziato a parlare di vaccini. “Non si può perché è una scelta e uno de… - _Digei_ : Ragazzi ma il fatto che le regole le continuino a farle sui contagi nonostante si sia capito che i vaccini non li e… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini obbligo

Non passa la richiesta di super green pass per accedere ai servizi alla persona, alle banche e ai negozi di generi non essenziali. Basterà quello base che si ottiene anche con tamponeA confermarlo è la stessa scienziata che sulla Stampa commenta l'introduzione dell'di ...di Padova riguardano in particolare il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione aianti ...Dal 15 febbraio vi sarà l'obbligo del super green pass (che viene dato a chi è vaccinato o guarito dal covid) per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati. I limiti per Dad nelle ...Obbligo vaccinale per gli over 50 contro il Covid19, green pass ovunque e quarantena dei non vaccinati a scuola, le nuove regole ...