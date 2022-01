Vaccini, dal ministero ok al booster per fascia 12-15 anni: raccomandato Pfizer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPubblicata la circolare del ministero della Salute per la vaccinazione anti-Covid con la terza dose alla fascia 12-15 anni. Con la circolare ‘Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (booster) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SarsCoV2’ si raccomandata una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, ai soggetti di 12-15 anni, con le stesse tempistiche previste per gli over16, cioè dopo almeno 4 mesi dal ciclo primario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPubblicata la circolare deldella Salute per la vaccinazione anti-Covid con la terza dose alla12-15. Con la circolare ‘Estensione della raccomandazione della dose di richiamo () a tutti i soggetti delladi età 12-15, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SarsCoV2’ si raccomandata una dose di vaccino Comirnaty di/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso, ai soggetti di 12-15, con le stesse tempistiche previste per gli over16, cioè dopo almeno 4 mesi dal ciclo primario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

