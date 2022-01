Usa, un anno fa l’assalto al Congresso. Biden: “Non accetteremo mai la violenza politica. Trump tentò di rovesciare elezioni libere” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli Stati Uniti non diventeranno “un Paese che accetta la violenza politica come norma”. Il presidente americano, Joe Biden, punta su questo concetto nel suo discorso al Congresso in occasione dell’anniversario dell’assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump, dopo la vittoria del candidato Dem alle ultime Presidenziali. “Non possiamo permettercelo”, ha detto: “Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte di rovesciare la volontà legalmente espressa dal popolo?”, chiede Biden che invita gli americani a “riconoscere la verità e a non vivere all’ombra di menzogne“. Parole che però non hanno trovato il sostegno della maggioranza degli esponenti Repubblicani, ancora fedeli al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Gli Stati Uniti non diventer“un Paese che accetta lacome norma”. Il presidente americano, Joe, punta su questo concetto nel suo discorso alin occasione dell’anniversario dela Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald, dopo la vittoria del candidato Dem alle ultime Presidenziali. “Non possiamo permettercelo”, ha detto: “Saremo un Paese dove si permette a funzionari elettorali di parte dila volontà legalmente espressa dal popolo?”, chiedeche invita gli americani a “riconoscere la verità e a non vivere all’ombra di menzogne“. Parole che però non htrovato il sostegno della maggioranza degli esponenti Repubblicani, ancora fedeli al ...

Advertising

ilpost : Il partito Repubblicano, a un anno dall’assalto al Congresso e nonostante tutto è ancora controllato da Donald Trum… - fattoquotidiano : Usa, un anno fa l’assalto al Congresso. Biden: “Non diventeremo un Paese che accetta la violenza politica come norm… - fanpage : È passato un anno dall'assalto a #CapitolHill, #Trump non è più Presidente USA, ma il trumpismo non è affatto morto… - massimobordonar : RT @ProfCampagna: Un anno fa i fatti gravissimi di #CapitolHill e la dimostrazione che negli USA, al momento, non esiste una destra present… - cristin86212732 : RT @dukana2: È già passato un anno ??dai cornuti degli #Usa???????????????????? -